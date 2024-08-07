Пьяный сотрудник автомойки угнал и разбил автомобиль клиента

По предварительной информации, в ночь на 7 августа 40-летний водитель автомобиля Porsche в районе дома №47 по проспекту Генерала Острякова неправильно выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Volkswagen, под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля Volkswagen и его 20-летний пассажир. Они госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Porsche был пьян. Как выяснилось, это сотрудник автомойки. Он отправился в магазин за добавкой на автомобиле, оставленном ему для уборки.

По факту неправомерного завладения автомобилем в отношении угонщика возбуждено уголовное дело . Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. А за управление транспортным средством в состоянии опьянения — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.