Первые бетонные укрытия оказались неправильными

Разрешения на установку первого укрытия на площади Нахимова городские власти не давали, сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский в эфире телеканала «Первый Севастопольский» .

По словам чиновника, укрытия, что изготовил предприниматель, имеют худшие технические характеристики (стенки тоньше, перекрытия ниже), по сравнению с теми, конструкция которых согласована с оперативным штабом правительства города. Факт, что конструкцию укрытий предприниматель взял у строителей в Белгороде, решающим аргументом не является.

А.Краснокутский в очередной раз подтвердил, что всего в Севастополе установят около 600 укрытий согласованного образца.

Еще раньше губернатор М.Развожаев заявил, что с начала августа еженедельно в городе будут устанавливать до 30 типовых укрытий.