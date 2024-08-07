Отметили 250 лет Шумскому сражению

Два с половиной века назад, 4 августа 1774 года в Алуштинской долине произошло крупное сражение, победа а котором русских войск во многом определило выход России в Черное море. Интересно, что сражение состоялось через неделю, как русские с турками подписали Кучук-Кайнарджийский мирный договор, о чем в войсках просто-напросто еще не знали. Знали бы, и сражения бы того не было.

Шумское сражение памятно еще и потому, что участие в нем принял тогда

подполковник Михаил Кутузов. Именно там он получил ранение, в результате которого (по легенде) лишился глаза.

4 августа 1774 года три тысячи русских воинов разгромили почти восьмитысячную армию турок. Притом, что потери русских оказались в десять раз меньше, чем турок.

Известно, что совсем молодой М.Кутузов командовал в том бою батальоном Московского гренадерского полка и неустрашимо вел своих бойцов в атаку. Именно тогда он получил тяжелое пулевое ранение в голову, которое поначалу показалось смертельным, пуля прошла между глазом и виском, через всю голову. Однако на удивление полкового лекаря М.Кутузов пришел в себя. вскоре пошел на поправку, а спустя год и вовсе вернулся в армию.

За проявленные качества в той битве М.Кутузова наградили орденом Святого Георгия и удостоили аудиенции императрицы Екатерины Великой.

Как утверждают современные исследователи, М.Кутузов не потерял глаз, а черная повязка на ее лице – больше выдумка, использованная советскими кинематографистами. По свидетельству современников, в обычной жизни он не носил никакой повязки и прикрыл ею косящий глаз разве что в день собственной свадьбы.

Хотя, проблемы со зрением у него все-таки были. Правда появились они позже, после двух других тяжелых ранений в голову: первое он получил во время штурма Очакова в 1788 году, второе – в сражении при Аустерлице в 1805 году.

В память о ранении М.Кутузова, у источника Сунгу-Су, водой которого промыли рану подполковника, установили питьевой фонтан. Правда, название ему (по некоторым причинам) дали только в 1826 году, когда была проложена почтовая дорога на Южный берег Крыма. Через девять лет у фонтана по указу графа

Воронцова установили мемориальную чугунную плиту, на которой было написано: «Близ сего места в сражении с турками ранен в глаз генерал-майор (звание ошибочно — ред.) Михаил Ларионович Кутузов, бывший потом генерал-фельдмаршал князь Смоленский».

Теперь эта табличка является экспонатом Алуштинского историко-краеведческого музея, а у фонтана создали целый мемориальный комплекс, который открыли к 240-летию Шумского сражения.

К слову, узнать подробности о сражении можно посетив как раз Алуштинский историко-краеведческий музей, где выставлена диорама художника -баталиста Игоря Дзыся. О нем уже рассказывала «Севастопольская газета».