Крым — в зоне риска по лихорадке Западного Нила

Крымский полуостров является регионом, где в связи с природными особенностями теоретически возможно распространение лихорадки Западного Нила, однако случаев заболевания пока не зарегистрировано, принимаются меры, чтобы не допустить его впредь.

«Крым относится к территориям, где могут встречаться случаи лихорадки Западного Нила. Но проводится весь комплекс <...> мероприятий, и на сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя случаев заболевания лихорадкой Западного Нила не зарегистрировано», — сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что переносчиком заболевания являются комары. Однако меры борьбы с ними и профилактики заболевания хорошо известны и давно отработаны: ведь эти же насекомые могут стать причиной малярии, профилактика которой в южных регионах РФ успешно ведется много лет.

Собеседница добавила, что жители и гости Крыма могут еще больше снизить вероятность заражения, если они будут пользоваться репеллентами и другими способами защититься от комариных укусов.

Лихорадка Западного Нила изначально была распространена в странах с жарким климатом. Но из-за потепления зона возможного распространения заболевания расширяется. В этом году в России случаи лихорадки уже зарегистрированы в Астраханской и Рязанской областях и Татарстане.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к врачу. Лихорадка может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.