К учебному году заклеивают окна детских учреждений

Оклейку окон начали в Севастополе с работающих детских садов, с последующим переходом к школам. Учебные заведения обещают максимально подготовить к началу учебного года.

Как прозвучало 5 августа на заседании правительства города, все необходимые материалы для этого уже закуплены.

Решение оклеить окна принято на внеочередном чрезвычайном заседании Законодательного собрания после ракетной атаки на Севастополь 23 июня, чтобы максимально обезопасить детей от возможного разлета осколков стекла.

Окна оклеивают специальной полиуретановой пленкой толщиной 200 микрон класса защищенности 4К. Она обеспечивает защиту от взрывной волны и также способна выдерживать серьезные механические нагрузки.

В настоящее время работы выполнены в детских садах №2, 17, 74, 103, Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш Дом» (ул.Кулакова), в образовательном центре «Бухта Казачья».

Всего должны оклеить окна в 108 детских садах и 83 школах.