Гепатиты наступают!

В Севастополе показатель заболеваемости гепатитом С за полгода вырос более чем в 13 раз.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю опубликовало данные, говорящие о значительном увеличении заболеваемости гепатитами В и С на полуострове. Причиной роста указаны улучшение диагностики и выявляемости данной категории больных. С этим трудно не согласится, но в то же время резкий рост количества заболевших указывает на серьезную медико-социальную проблему или на некорректность статистических данных, предоставленных медучреждениями.

В Севастополе показатель заболеваемости по гепатиту В за первое полугодие 2024 года — 0,54 на 100 тысяч населения. В 2023 году он составлял 0,19 — рост в 2,8 раза. Заболеваемость гепатитом С выросла более чем в 13,6 раз — показатель 2024 года 5,19 на 100 тысяч населения, годом ранее он был равен 0,38.

В Республике Крым степень роста менее устрашающая, хотя заболеваемость намного выше. По хроническому гепатиту В — 7,6 100 тысяч населения, в 2023 году он был 4,9. Заболеваемость гепатитом С — 28,33 на 100 тысяч населения, было — 19,6.

Необходимо помнить, что заражение вирусами гепатитов B, C и D происходит через кровь при инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а также от инфицированной матери ребенку во время родов, а также половым путем.

Лучшая профилактика — вакцинация

Наиболее эффективным способом профилактики гепатитов В является вакцинация. При этом вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку данный вирус размножается только в присутствии вируса гепатита В. К сожалению, вакцины против гепатита С нет. Это связано с его высокой изменчивостью.

Вакцинацию против гепатита В можно получить в городских поликлиниках. На данный момент в Севастополе привито 1896 детей до года, что составляет 52,83 % от плана иммунизации, 591 ребенок от 1 года до 17 лет —104,42 % от запланированного, 1347 взрослых — 78,55 % от плана.

В Крыму привито 7225 детей до года, это 50% от плана иммунизации, 2689 детей от одного года до 17 лет — 83 %, 4638 взрослых —70,16 % от запланированного.

Вакцины против гепатита В — эффективны и безопасны. Прививки против этой инфекции проводятся бесплатно детям и взрослым в медицинских учреждениях регионов: первая вакцинация против вирусного гепатита B ставится новорожденным в первые 24 часа жизни; дети 1 месяц — вторая вакцинация проводится детям в возрасте одного месяца; в шесть месяцев лети получают третью вакцинацию. Также вакцинируются дети от 1 года до 17 лет включительно и взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита B.