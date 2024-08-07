Боксера Двали прооперировали

Чемпион России по боксу 23-летний Дмитрий Двали останется в больнице до полного восстановления.

Во вторник боксеру в Москве была проведена операция на поврежденном глазу. «Буду до полного восстановления. Остальное станет ясно в ближайшие дни», — сказал боксер ТАСС.

Чемпиона России 2022 года, бронзового призера чемпионата мира 2023 года Д.Двали избили в Феодосии 28 июля. Позднее стало известно о задержании девяти избивавших. Боксер получил тяжелые травмы и может потерять зрение на одном глазу.

Расследование контролирует лично руководитель Следственного комитета России.