Все обвиняемые в покушении на убийство чемпиона России по боксу арестованы

По ходатайству Следственного комитета девять жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу группой лиц из хулиганских побуждений, заключены под стражу до 29 сентября.

В том числе, в отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Д.Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ.

Видеозапись получила широкий общественный резонанс, делом занялся Следком. Сначала уголовное дело было возбужденно по статье «Хулиганство», потом переквалифицировано на более тяжкую статью.

Обвиняемые — граждане РФ, жители Феодосии. Трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими.