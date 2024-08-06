Вместо одного укрытия на площади Нахимова теперь два

Взамен бетонного укрытия, установленного на площади Нахимова инициативным предпринимателем, через два дня появились два новых.

Они поменьше и полностью лишены внутренней отделки. Внешнее оформление также отличается. На новых лишь надписи «Укрытие», «Вход» и стрелки-указатели.

А вот желающих запечатлеть образ новых малых архитектурных форм и сравнить с предыдущим укрытием на площади довольно много.

Напомним, первое укрытие на пл.Нахимова установил 3 августа частный предприниматель Иван Чернобай. В начале июля он предложил правительству города свои услуги в изготовлении таких конструкций, но ответа за месяц так и не дождался.

Через два дня укрытие увезли в неизвестном направлении, а на его месте установили два. В это же день на аппаратном совещании в правительстве Севастополя было объявлено, что заказанные городом бетонные укрытия начали поступать в массовом порядке.

Украина 23 июня совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человека были госпитализированы с осколочными ранениями. После этого было решено изготовить и установить почти 600 бетонных укрытий на остановках и парках. Анонсировалось, что на их изготовление потребуется время, как минимум дней 40.