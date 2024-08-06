Усилят патрули ДНД

До конца года в патрули ДНД наберут 500 народных дружинников из числа жителей города, сообщил 5 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, привлечение общественности к контролю порядка на улицах оказалось весьма эффективным. Эту практику планируется продолжить.

— Сейчас дополнительные патрули выставлены на пляжах «Учкуевка», «Хрустальный», на площадях Севастополя и в местах массового пребывания людей, — сообщил А.Краснокутский.

Он объяснил, что в процессе патрулирования дружинники перемещаются пешком и на автомобилях, проверяют доступность и состояние укрытий по маршруту патрулирования, проводят профилактическую работу, в том числе по разъяснению гражданам порядка действий при сигнале «Воздушная тревога» и «Баллистика».

Ежедневно от окружного казачества — «Севастопольский казачий округ» —задействовано 78 человек, еще до 20 патрульных — от добровольных народных дружин.

— Проводится работа по дополнительному набору в дружинники. Создана даже добровольная народная дружина «Севастополь», куда на сегодня записались около 30 человек. Сейчас проводятся мероприятия по окончанию оформления, регистрация в УМВД и выход к несению службы, — отрапортовал А.Краснокутский.

Присоединиться к добровольным народным дружинам могут все желающие. Записаться можно в департаменте общественной безопасности по телефонам: 41-76-89, +7(978) 022-10-57.