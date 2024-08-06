Укрытие оказалось немножечко протестом

Появившееся 3 августа на пл.Нахимова бетонное укрытие оказалось инициативой местного предпринимателя, а не результатом обещаний городского правительства. Через два дня его заменили на другое.

Как оказалось, первое укрытие установил частный предприниматель Иван Чернобай. Специалист по производству железобетонных изделий решил не оставаться безучастным и помочь городу. Еще в июне И.Чернобай проконсультировался с коллегами из Белгородской области, попросил поделиться чертежами укрытий, сообщил телеканал НТС. Конструкция выполнена из сборного железобетонного каркаса и дополнительно армирована двумя сетками.

По словам И.Чернобая, у него есть все возможности поставить производство таких укрытий на поток, о чем он в начале июля направлял коммерческие предложения в правительство Севастополя.

Предприниматель готов был в течение месяца изготовить, собрать, смонтировать, покрасить и установить 300 штук укрытий. Но ответа из городского правительства на свое предложение он так и не получил. Поэтому украсил свое изделие цитатой Владимира Путина: «Мы готовы принять любой вызов времени и победить», и привез на пл.Нахимова.

К вечеру 5 августа, после выхода репортажа НТС укрытие увезли в неизвестном направлении, а на его место установили другие, уже без цитат.

Всего, как заявлял губернатор Севастополя после ракетной атаки на город 23 июня, планируется изготовить и установить почти 600 бетонных укрытий.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человека были госпитализированы с осколочными ранениями.