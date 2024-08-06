Подсчитали повреждения после ракетной атаки в ночь на 2 августа

Повреждены дома и автомобили, раненых и пострадавших людей нет.

Во время ракетной атаки на Севастополь 2 августа, осколками сбитых вражеских ракет повреждены пять многоквартирных и шесть частных дома. Такие данные привел руководитель департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Кроме того, зафиксировано повреждение 10 автомобилей, в 15 окнах выбиты стекла. В доме на улице Симонка частично разрушена крыша — в нее попала часть ракеты. Ремонт кровли и остекление окон будут проведены в ближайшее время. Поврежденные участки накрыли пленкой, на случай дождя.

После обстрела на номер службы 112 и силовых структур поступило 86 обращений о падении осколков, неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов ракет. К настоящему моменту все обращения отработаны, а фрагменты ликвидированы или вывезены для уничтожения, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В ночь на 2 августа Севастополь был атакован баллистическими ракетами. Силы ПВО успешно отразили вес воздушные цели. Части сбитых ракет, начиненных поражающими металлическими элементами, упали в различных районах города.

В районе пр.Генерала Острякова часть сбитой ракеты ATACMS упала на проезжую часть. Много суббоеприпасов оказалось в зеленой зоне — в траве и кустах. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и части ракеты уничтожили на местеп.