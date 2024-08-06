Определились со стоимостью бесплатного питания в школах

В сравнении с прошлым годом стоимость школьного питания в наступающем учебном году увеличилась на 7 копеек.

Правительство города утвердило ценник ежедневного бесплатного питания, в которое входят завтраки, обеды и полдники на одного учащегося в один учебный день.

Так для учащихся начальной школы (1-4 классов) стоимость бесплатного ежедневного питания городской казне обойдется в 133,10 руб. (обед — 103,52 руб., полдник — 29,58 руб). Для учащихся средней школы (5-11 классы) — 243,97 руб. (завтрак — 87,13 руб., обед — 121,99 руб., полдник — 34,85 руб.).

Для сравнения, год назад в начальной школе стоимость обеда была — 98,68 руб, полдника — 28,19 руб. Завтрак в средней школе — 83,05 руб., обед — 116,28 руб., полдник — 33, 22 руб.