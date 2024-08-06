Обсудить второй этап планировки улицы Капитанской предлагают за шесть дней

Общественные обсуждения второй очереди планировки улицы Капитанской объявлено с 5 августа, но экспозицию откроют только 13 августа.

На сайте правительства Севастополя 5 августа опубликовано оповещение о начале общественных обсуждений документации по планировке территории «Реконструкция ул.Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг. на мысе Хрустальном, с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе» (2 этап).

С материалами по теме обсуждения можно ознакомиться на сайте Правительства Севастополя – sev.gov.ru, а также на сайте Департамента архитектуры и градостроительства – dag.sev.gov.ru

Как сообщается речь идет о территории в 18 га, с границами в кадастровых кварталах 91:03:001003, 91:03:001004, 91:03:001005, 91:03:001002, 91:03:001001, 91:03:001011, 91:03:001010. Документация также включает улицы Катерную, Салтыкова-Щедрина, Киянченко, Капитанскую, Генерала Петрова, Частника, 6-ю Бастионную, Щербака, Партизанскую, Очаковцев, Одесскую, Сенявина, Бакинскую, Адмирала Владимирского.

«В границах разработки документации формируются земельные участки с видами разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования (12.0)», «улично-дорожная сеть (12.0.1)» для размещения и обслуживания существующих автомобильных дорог, проездов, а также для целей формирования комфортной территории общего пользования», – сказано в оповещении.

Проведение общественных обсуждений объявлено с 5 по 20 августа, но экспозиция откроется только 13 августа и продлится всего шесть дней. Правда в круглосуточном режиме. Притом, что консультирование посетителей экспозиции доступно в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участникам общественных обсуждений предлагают подавать через вышеупомянутый сайт dag.sev.gov.ru, в разделе «Общественные обсуждения» с 13.08.2024 по 18.08.2024. Еще один способ подачи – в письменной форме в адрес организатора, с 13.08.2024 по 18.08.2024 в рабочие дни, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу ул. Рабочая,5а.

В департаменте архитектуры просят сопровождать подаваемые замечания и предложения указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания или предложения, а также сообщать полные данные о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Гражданам, являющимся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, кроме прочего, следует предоставить сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.