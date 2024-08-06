Курсы первой помощи минимизировали

Обучать оказывать первую медицинскую помощь жителей Севастополя теперь будут не в школах во всех районах города, а в одном месте. И не во все дни недели, а только по субботам.

«Мы провели анализ посещаемости курсов с учетом погодных условий и дополнительной нагрузки на инструкторско-преподавательский состав. И вносим коррективы в график проведения занятий», — написал в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Теперь уроки оказания первой доврачебной помощи будут проходить один раз в неделю в Штабе общественной поддержки «Севастополь» по адресу: улица Большая Морская, 41. Группы будут формироваться по мере поступления заявок. В приоритете будут коллективные заявки от предприятий.

Инструктажи стартовали в начале июля во всех муниципалитетах города. Занятия проводили в школах. В обучении приняли участие более 75 инструкторов и волонтеров. На данный момент курсы прошли более трех тысяч жителей Севастополя.

Записаться на обучение можно по телефону (8692) 41-70-51. Запись через портал «Госуслуги» и по телефону «122» больше не доступна.