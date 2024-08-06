Губернатор Севастополя уволил своего зама

Об увольнении своего зама так написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев: «Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание».

Очевидно, что это не последняя новость о судьбе чиновника, который в правительстве Севастополя курировал жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство общественных территорий и природоохранную деятельность.

Е.Горлов с января 2021 года был директором департамента городского хозяйства Севастополя. С января 2023 года — исполнял обязанности заместителя губернатора Севастополя. Ранее Е.Горлов работал в жилищно-коммунальной сфере городов Сочи и Ростова-на-Дону. 42-летний чиновник имеет степень кандидата наук.