Диорам о князе Владимире в Херсонесе было еще две

«Севастопольская газета» сообщала о ближайших планах установить в Новом Херсонесе диораму«Крещение войска князя Владимира в Херсонесе» кисти художника Павла Рыженко. Однако существует еще две диорамы, посвященные этому историческому событию.

Одну из них создал севастопольский архитектор Виктор Петропавловский, вторую, гораздо большую по размерам, — крымские художники Иван Петров и Роман Сердюк.

Диорама Виктора Петропавловского «Осада Корсуни войсками князя Владимира» была создана в 1950 году и выставлялась в в Художественном музее им.Крошицкого в 1958-1960 годах. После этого, в течение 47 лет ее никто не видел. Как оказалось, время, мыши и небрежное хранение сыграли свою роль: предметный план, частично сделанный из пластилина, был утрачен.

Другую диораму «Взятие Корсуни князем Владимиром в 989 году» впервые выставили в средневековом зале Херсонесского музея в 1958 году. Спустя два года в здании начался ремонт, полотно убрали на хранение в архивные фонды.

Именно в запасниках Национального заповедника «Херсонес Таврический» до 2007 года хранились оба полотна, после чего они были извлечены оттуда активистами русского культурно-исторического объединения. Удивительно, но обе диорамы почему-то даже не числились в фондах музея. Тем не менее, в преддверии 180-летия начала археологических раскопок Херсонеса и 225-летия Севастополя, их решили отреставрировать, восстановить предметные планы, для чего оба художественных произведения отправили в мастерские Крымреставрации в Симферополь, с перспективой после приведения обоих полотен в порядок вернуть в Севастополь и продолжить экспонировать. Однако этого почему-то не случилось.

Предположительно, в Крымреставрации оба полотна находятся и теперь. Во всяком случае, ни в одном из севастопольских музеев «Севастопольской газете» узнать что-либо об дальнейшей судьбе двух этих диорам пока не удалось.

Зато удалось выяснить, что эскиз диорамы «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе» П.Рыженко (студия военных художников им.Грекова), написанной в 2009 году, в 2016-м экспонировался в нижнем храме Свято-Владимирского собора, причем довольно длительное время.