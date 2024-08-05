Занял второе место на инновационном форуме в Китае

Свой научный проект «Приложение для создания и использования нейронных сетей ELENNA» А.Близниченко представил международному жюри на английском языке в очном формате.

ELENNA — это аббревиатура Educational Learning Engine for Neural Network Application («Обучающее приложение для применения нейронных сетей»). Используя приложение, пользователи смогут получать и обрабатывать большие объемы данных, создавать архитектуру нейросети, настраивать ее параметры в зависимости от задачи и обучать ее. Практическое применение приложение может найти в области решения небольших прикладных задач малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в МАН, перед поездкой в Китай А.Близниченко вошел в сборную команду России, став абсолютным победителем в номинации «Лучшая работа в области новых технологий» на международном форуме «Шаг в будущее» в Москве.

Для молодого человека это уже не первый международный успех. Год назад он победил в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» в Минске. Он также является обладателем серебряной медали Международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX 2024. В отличие от нынешнего интеллектуального форума, там его работа была представлена заочно.