За что уволили мэра Качи, рассказали в прокуратуре

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в 2022-2023 годах местной администрацией внутригородского муниципального образования Севастополя Качинский муниципальный округ были заключены муниципальные контракты на общую сумму около 6,6 млн рублей с индивидуальным предпринимателем и юрлицом, аффилированными с главой того же муниципального образования. Меры к урегулированию конфликта интересов не принимались.

Кроме того, в нарушение требований антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глава муниципального образования скрыл данные о получении им беспроцентного займа в размере 7,4 млн рублей от физлица.

Прокуратура направила в правительство Севастополя информацию и внесла представление об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования удовлетворены. Губернатор города обратился в суд с административным исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий главы Качинской администрации Николая Герасима в связи с утратой доверия.

Иск удовлетворен. Полномочия лица, замещавшего муниципальную должность, прекращены.