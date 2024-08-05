Все участники драки в Феодосии обвиняются в покушении на убийство

Дело о хулиганстве переквалифицировано на более тяжкое. Всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, девятерым жителям Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, с ними организовано взаимодействие.

Во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России все девять участников массовой драки установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Это граждане Российской Федерации: трое — охранники в местном клубе, остальные — разнорабочие.

Проведены обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверка показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи камер уличного наблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта.

В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об аресте всех обвиняемых.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Д.Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ.