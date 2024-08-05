В ситуации с массовым увольнением медиков из инфекционной больницы разберутся

История массового увольнения медперсонала из инфекционной больницы стала резонансной в социальных сетях и стала известная губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Глава города попросил своего зама Александра Кулагина разобраться и встретиться с коллективом.

Тот, в свою очередь, сообщил, что причиной во всем виновата благополучная на сегодня эпидемиологическая обстановка и отсутствие ковид. По крайней мере, так ему доложил главврач больницы.

– На самом деле, там серьезное сокращение в отделении реанимации. Заполняемость койки – меньше единицы в сутки. Нагрузка резко уменьшилась, – прокомментировал ситуацию А.Кулагин.

На это М.Развожаев сказал, что, несмотря на все это, терять медицинские кадры недопустимо. Их можно было бы перераспределить по другим отделениям или медучреждениям, сделать альтернативные предложения.

При этом А.Кулагин сказал, что, по словам главврача, проблем с обеспеченностью кадрами в инфекционной больнице нет.

Губернатор все-таки попросил выяснить и установить, не манипулирует ли кто-то людьми, а также провести индивидуальные и коллективным беседы с персоналом.

– Точно не должно быть ситуации, чтобы терять кадры. Отработаете и мне доложите, – потребовал глава города.