В Новом Херсонесе разместят диораму о крещении войска князя Владимира

Диорама станет еще одной достопримечательностью музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», ее разместят в Музее Античности и Византии.

Размеры полотна диорамы «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе» — 35 на пять метров, ее автор — российский живописец, художник Студии военных художников им.Грекова, заслуженный художник России Павел Рыженко (1970-2014 гг). Диораму он написал еще в 2009 году, вместе с Александром Самсоновым за три в половиной месяца.

Это был трудный для него период жизни. Художник был изгнан из академии Ильи Глазунова и начал работать в студии им.Грекова. В последней это стало его первым заказом. Этой работе он отдал часть своих переживаний.

Диорама была написана специально для Херсонеса, но долгое время полотно хранилось в запасниках студии. Считается, что произведение было незаслуженно забыто, правда, иногда панораму выставляли на той или иной выставке.

Интересно, что на полотне можно разглядеть и изображение самого художника, он стоит в черном плаще спиной к зрителю в очереди на причастие.

Частью диорамы станет предметный план, который должен усилить впечатление от изображения.