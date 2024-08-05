Ученые СевГУ создали малогабаритный реаниматор

Севастопольские ученые разработали легкий и мобильный аппарат для непрямого массажа сердца. Аналогов такого оборудования, разрешенных к использованию, в России нет.

Автоматический сердечно-легочный реаниматор предназначен для наружного массажа сердца в случае его остановки. Реаниматор легок и малогабаритен, без подзарядки работает около часа, использует легкосъемные батареи, а с двумя комплектами батарей может работать непрерывно, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

«Он весит порядка семи килограммов. Первые прототипы весили 11-12 килограммов. Также мы сделали его складным, чтобы помещать в небольшой рюкзак. Аппарат можно использовать как в военно-полевой медицине, так и в скорой помощи. Это не громоздкое оборудование, которое крепится стационарно», — рассказал разработчик, руководитель проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» Станислав Рощупкин.

По его словам, когда человек находится без сознания и у него остановлено сердце и, как правило, используется ручной труд реаниматологов. Он должны надавить 30 раз на грудную клетку, потом помочь сделать два вдоха. Сама реанимация по нормативам составляет 30 минут, то есть ни один здоровый крепкий мужчина не может это сделать один. Должны работать два реаниматолога. Разработанный аппарат производит все действия в автоматическом режиме, обеспечивая четкие ритм и цикл.

Стоимость отечественного реаниматора в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов. На данном этапе ученые завершают испытания и планируют в октябре получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. После этого реаниматор будет запущен в серийное производство.

Разработка оборудования велась в рамках стратегического проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».