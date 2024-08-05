Сделали остановку для жителей «Минёра»

ГБУ «Севастопольский Автодор» построил разворотную площадку в СТ «Минёр». С начала августа автобус №62 «пл.Захарова – с.Гвардейское» заезжает к этому садовому товариществу.

Более пяти лет жители садовых товариществ в районе Мекензиевых гор жаловались на отсутствие доступного транспорта. На трассе в их районе не было ни остановки, ни пешеходного перехода. Проходящие мимо автобусы не останавливались, из-за этого людям приходилось добираться до ближайшей рабочей остановки несколько километров. Департамент транспорта остановку жителям пообещал, но дальше обещаний дело не двигалось.

На аппаратном совещании 15 июля губернатор Михаил Развожаев настоятельно рекомендовал руководству департамента транспорта остановку в районе садового товарищества «Минёр» установить и обязать автобус №62 туда заезжать. Что и было сделано к августу.