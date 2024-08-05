Подведены итоги работы городского правительства за 2023 год

Отчет о работе своего правительства в Законодательному собранию 30 июля представил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Расскажем о его содержании предельно кратко.

Бюджет

Доходы бюджета города за прошлый год составили 84,7 млрд рублей, расходы — 86,9 млрд рублей. Исполнение доходной части бюджета по собственным налоговым и неналоговым доходам составило 29,2 млрд рублей.

За последние пять лет собственные городские доходы выросли в 1,7 раза.

Более 45% бюджета, или 39,3 млрд было направлено на социальные расходы. При этом на зарплаты и соцвыплаты — 27,7 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с 2022 годом более чем на 10% увеличено финансирование отраслей жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, транспорта. На эти цели израсходовано 36,7 млрд рублей.

По итогам года, уровень безработицы в городе ниже среднероссийского; объем инвестиций в основной капитал — 96 млрд рублей, из них 57 млрд — это внебюджетные инвестиции; количество самозанятых увеличилось – в 2021 году их было девять тысяч, сейчас – 30 тысяч; валовой региональный продукт в 2023 году превысил оперативный прогноз и достиг 6,2% (по отношению к 2022 году), в денежном выражении это 252,7 млрд рублей.

Социальная поддержка населения

На обязательные социальные выплаты было направлено 4,76 млрд рублей, из них 1,7 млрд — на поддержку семей с детьми.

На выплату регионального материнского капитала затрачено 154 млн рублей. Подарок новорожденному в 2023 году получили 3430 семей, 3208 малышей стали обладателями памятной медали «Родившемуся в городе-герое Севастополе».

Меры поддержки детям-сиротам получили 761 человек, в том числе вознаграждение было выдано приемным родителям. 89 детей-сирот обеспечили жильем.

В очереди на предоставление земельных участков стоит 8 578 участников СВО. На конец июля 2024 года 447 участков выделено, а 424 предоставлено. Готовится земельный участок, который позволит предоставить льготникам порядка тысячи участков. Введена альтернативная мера — один миллион рублей вместо земельного участка. Порядок его выдачи разрабатывается.

Здравоохранение

В 2023 году показатель смертности в Севастополе снизился на 10% по сравнению с 2022 годом.

Была открыта поликлиника для взрослых и детей в Казачьей бухте и врачебная амбулатория на Фиоленте, после капремонта — больница №3 им.Даши Севастопольской.

Отремонтированы детские поликлиники на ул.Корчагина, Тараса Шевченко, пр.Гагарина.

Уровень лицензирования объектов здравоохранения достиг 89,7% — лицензировано 113 из 126 государственных медучреждений Севастополя. Для больниц и поликлиник приобретено более трех тысяч единиц медицинского оборудования.

Запущена региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» по выявлению патологий у детей на ранней стадии. В течение прошлого года обследован 3451 новорожденный. Появилась химико-токсикологическая и клинико-диагностическая лаборатории для обследования клещей на энцефалит.

Продолжается строительство медицинского кластера. Строятся две поликлиники на улицах Молодых Строителей и Красносельского. Завершается возведение подстанции скорой помощи №1.

В 2023 году в Севастополь из других регионов приехали 35 новых специалистов — 21 врач и 14 фельдшеров. Медикам предоставляют единовременные выплаты при переезде: 1 млн рублей врачам, 500 тысяч рублей фельдшерам. Организовано целевое обучение — в Севастопольском госуниверситете. На первый поток поступили 50 студентов-целевиков, в сентябре обучение начнут еще столько же.

Образование

В 2023 году было построено и введено в эксплуатацию четыре новых детских сада – на улицах Героев Бреста, Верещагина, Горпищенко и в Каче. Достроено два новых учебных корпуса начальных школ № 37 и 54.

В школах и детских садах начали трудиться 87 выпускников педагогических вузов и колледжей — 64 учителя и 23 воспитателя. На целевое обучение в СевГУ по направлению педагогики поступили 75 человек.

В 2022 году по результатам государственной итоговой аттестации в Севастополе было всего шесть выпускников, которые получили результаты 100 баллов, в 2023 году их — 17, в текущем году — 24.

По программе капремонта школ выполнены работы на 11 объектах в семи школах и комплексный капитальный ремонт политехнического лицея.

Спорт

Введена в эксплуатацию вторая очередь спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя» — Дворец водных видов спорта им.Галины Прозуменщиковой, построено три физкультурно-оздоровительных комплекса, фиджитал-центр, «умная» спортплощадка.

Молодежь

При поддержке города представители молодого поколения получили гранты на общую сумму 72,5 млн рублей. В добровольческую деятельность было вовлечено больше 51 тысячи человек. Развиваются губернаторские школьные трудовые отряды. К труду приобщились 2193 юных севастопольца.

Культура

Завершилось строительство Детской школы искусств, которая стала частью музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Осенью в ней начали обучение 963 человека, в том числе 300 учеников художественной школы.

Выполнен капитальный ремонт художественного музея им.Крошицкого, Севастопольского театра юного зрителя (ремонт помещений здания ТЮЗ на пр-т Гагарина, 16), Дома культуры в селе Вишневом и детской музыкальной школы №4.

Городское хозяйство

В 2023 году на сферу городского хозяйства направили почти 14 млрд рублей. Были проведены работы по реставрации обелиска городу-герою Севастополю («Штык и Парус»).

Благоустроено 14 общественных пространств, сделаны 80 внутриквартальных и придомовых территорий, проведено 22 ремонта внутриквартальных дорог. Заработали 4 764 светоточки. В городе их уже насчитывает 45 776. В 155 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт.

Газификация

Уровень газификации на территории города составляет 88,7%, в том числе в сельской зоне — 56%. Подготовлена инфраструктура для газификации сёл Байдарской долины — проложены сети низкого давления. Завершить работы по прокладке магистральных труб с высоким давлением планируется к концу этого года — началу следующего.

На догазификацию в 2023 году подано 4 034 заявки, заключено 1 490 договоров, по 181 договору работы выполнены.

Дорожное строительство

За отчетный период выполнено строительство, ремонт и благоустройство более 103 км дорог. Завершена реконструкция путепровода на автодороге «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» вблизи железнодорожного вокзала Инкерман. Проводились капитальные ремонты на улицах Летчиков, Садовой, подъезде к парку Победы, ул.Челнокова и на других автодорогах.

8-й участок трассы «Таврида»планируется сдать в 2024 году.

Маршрутная сеть транспортной городской системы увеличилась на 25 километров и составила более 380 километров. Количество маршрутов возросло до 116. Пригородные маршруты были переведены на единый городской тариф.

ППЗ и Генплан

В 2023 году велась активная работа по формированию Генерального плана города и правил землепользования и застройки. В ходе работы по актуализации и корректировке ПЗЗ было рассмотрено более 380 обращений. Генплан был рассмотрен и одобрен в конце прошлого года, в начале 2024-го прошли общественные обсуждения, в результате которых поступило более 3500 предложений. Генплан находится на согласовании с федеральными органами власти.

Стратегические стройки

Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» продолжается. Первичный комплекс наземной части очистных сооружений будет завершен до конца 2024 года и начнется монтаж оборудования.

Продолжается строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Хореографическая академия практически завершена, идет подготовка к введению объекта, Театр оперы и балета возводится, строительные работы планируется завершить в следующем году, тогда же будет завершено и строительство музея. Полноценно оба объекта заработают в первой половине 2026 года.

В рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве возведено административное здание, ведутся работы на Таврической набережной, выполнен демонтаж дома Пляса, проведена ревизия всех объектов на набережной для формирования инвестиционного потенциала и подготовке объектов к реставрации и передаче их в коммерческое использование.

Завершены работы по созданию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».