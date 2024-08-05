Объяснили, как проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Полностью выплачивать пенсию работающим пенсионерам как не платили, так и не будут.

Отделение Социального фонда России по Севастополю объяснило, как с февраля 2025 года будет проходить возобновление индексации пенсий продолжающим работать пенсионерам. Соответствующие поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу со следующего года. Согласно изменениям, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров.

С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам в России не индексируют. Все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров. Их пенсия будет проиндексирована только после увольнения.

Со следующего года все виды страховых пенсий, в том числе пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от трудоустройства пенсионера. Индексацию применят не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации.

Например, пенсия у работающего пенсионера 17,4 тысячи рублей. С учетом индексаций за три предыдущих года работы пенсия составила 23,4 тысячи рублей. Это — более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация.

Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тысячи рублей. Здесь необходимо учесть, что когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.

Индексация пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет в беззаявительном порядке, то есть жителям города не нужно будет никуда обращаться. Отделение СФР по Севастополю произведет все плановые индексации автоматически.