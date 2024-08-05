Новый начальник управления информационной политики — из Красноярска

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, новый чиновник приступил к своим обязанностям 2 августа. Он также сказал, что возлагает на А.Назарова большие надежды.

До 1 августа эту должность занимала Ирина Юхина. Она оставила свой пост по собственному желанию ради аспирантуры.

Как и губернатор Севастополя, 42-летний А.Назаров — из Красноярска. В 2004 году он с отличием окончил факультет искусствоведения и культурологии Красноярского госуниверситета, работал в структурах красноярского медиахолдинга «Информбюро», а в 2019 году — возглавил его. Одновременно с этим занимался продюсированием собственной музыкальной группы. С февраля 2022 года — директор ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания».

Предыдущий директор СТВ также был из Красноярска.