На площади Нахимова установили бетонное укрытие

В Севастополе на площади Нахимова установили одно из укрытий, о необходимости которых заявил губернатор Михаил Развожаев после ракетного удара 23 июня.

Первые бетонные убежища разместили на пляже «Учкуевка», анонсировав следующие в одноименном парке, в парке Победы, в парке Ахматовой и в Динопарке, а также в скверах и на остановках общественного транспорта.

На пл.Нахимова укрытие установили недалеко от Графской пристани. Это бетонный короб, без дна и без входной двери. На входе слева — защитный простенок и вход в основное помещение. На наружных стенах — надпись со стрелкой-указателем в сторону входа и изображение герба Севастополя.

Всего, как заявил глава города, планируется изготовить и установить почти 600 бетонных укрытий, назначение которых — защита от разлетающихся снарядных осколков. Еженедельно в разных частях города планируется монтировать до 30 бетонных конструкций.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человек были госпитализированы с осколочными ранениями.