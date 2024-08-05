Изучат арктический планктон

Ученые Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в составе экспедиции Института океанологии им.Ширшова РАН приступили к исследованию планктонных сообществ морей Арктики в условиях изменяющегося климата.

Экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» рассчитана на 38 суток, за это время трое научных сотрудника ИнБЮМа — Михаил Силаков, Инна Сысоева и Александр Сысоев — проведут комплексные исследования компонентов экосистемы Карского и Баренцева морей. Речь идет о микро-, мезо- и макропланктоне и о влиянии абиотических факторов среды, определяющих их изменения в верхнем слое воды в летний сезон.

Ученые проведут ряд исследований по оценке состояния микропланктона, его размерных характеристик, изучат морские грибы в донных отложениях и др.

По мнению начальника отряда планктона ИнБЮМа М.Силакова, выявление видового состава морских грибов в донных отложениях Европейской Арктики и сравнение донных микокомплексов с другими глубоководными районами Мирового океана весьма актуально, сообщила пресс-служба института.