Госпошлина на загранпаспорт выросла

За оформление заграничного паспорта нового поколения теперь придется платить на 20% больше.

С 1 июля 2024 года Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и установлены следующие государственные пошлины за оформление заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет:

— выдача гражданину РФ заграничного паспорта нового поколения — 6000 рублей;

— выдача паспорта для несовершеннолетних граждан РФ, не достигших 14 лет, — 3000 рублей.

Раньше госпошлина составляла 5000 и 2500 рублей соответственно.

С заявлением по вопросу получения государственной услуги по выдаче/замене заграничного паспорта можно обратиться:

— через МФЦ;

— в электронном виде через портал Госуслуг;

— лично, в отдел по вопросам миграции УМВД России по Севастополю.