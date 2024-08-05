Глава СК попросил доклад об обстоятельствах драки, в которой пострадал чемпион РФ по боксу

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об обстоятельствах драки в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу и его товарищи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Д.Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ.

«Следователями ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса А.Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщили в МВД России по Республике Крым, все участники инцидента в кратчайшие сроки были установлены и доставлены в территориальный орган полиции. Следователем ОМВД России по Феодосия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Устанавливаются все детали произошедшего.