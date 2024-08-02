В Севастополе создадут Институт Византии и Крыма

Институт причерноморских и византийских исследований будет создан на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) и музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Предполагается, что там будут работать ученые из Севастополя, Москвы, а также из-за рубежа.

«Уже несколько лет в СевГУ ведутся работы в рамках мегагранта, направленного на изучение Крыма и Причерноморья в Средние века. В них участвуют сотрудники как МГУ, так и СевГУ — под моим руководством, была создана историко-археологическая лаборатория по комплексному изучению Византийского Причерноморья. И сейчас мы понимаем, что в дальнейшем эта работа выльется в создание международного института», — сообщил ТАСС президент исторического факультета Московского госуниверситета (МГУ), академик РАН Сергей Карпов.

Академик пояснил, что сейчас есть большой задел для работы будущего института. История Крымского полуострова, в том числе — византийский и более поздний средневековый периоды, вызывает большой интерес у российских и зарубежных ученых, работы ведутся с XVIII века, однако накопленный материал разобщен и требует сведения и комплексного анализа. Например, Карпов и его коллеги имеют в распоряжении копии уникальных материалов, полученные за многие годы сотрудничества с итальянскими архивами, где хранятся документы времен расцвета Генуэзской и Венецианской республик, фактории которых процветали в Крыму. Они уже ведут большую работу, анализируя и вводя в научный оборот эти документы, однако в будущем полученную информацию необходимо вписать в археологический контекст и соотнести с другими источниками.

Он уточнил, что Институт причерноморских и византийских исследований планируется создать на базе СевГУ, но физически он будет располагаться в помещениях музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», куда готовится переехать и Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

По его мнению, соседство и сотрудничество с «Херсонесом Таврическим» будет большим плюсом для такого института: ведь именно в этом музее хранится огромный массив данных, полученных за время исследований и раскопок, которые велись с XIX века на месте древнего города и в других местах юго-западного Крыма. Кроме того, в новом комплексе есть доступ к высокотехнологичному оборудованию, позволяющему проводить самые современные анализы по запросу ученых. При этом формат работы нового подразделения СевГУ даст возможность не только привлекать ведущих ученых из Москвы, регионов РФ и даже из-за рубежа, но и создать местную научную школу.

«Костяк этого института составят сотрудники нашей лаборатории, но также стоит задача подготовить больше специалистов, которые позволят обеспечить системную и массовую работу по каждому из направлений: будь то речь об археологии, остеологии, даже о таких специальных дисциплинах, как нумизматика. Будет возможность приглашать специалистов — и отправлять своих сотрудников для повышения квалификации, например, в Москву. Мы планируем совместные археологические экспедиции с «Херсонесом» и другими ведущими научными учреждениями, проведение научных конференций с обсуждением наиболее животрепещущих и спорных вопросов истории Крыма и Причерноморья в целом, потому что оторвать историю Крыма от истории большого Средиземноморья очень трудно — это был перекресток цивилизаций», — добавил С.Карпов.

Об истории Херсонеса

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысячи лет назад: в 424-421 годах до н. э. была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV века н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Музей на территории городища Херсонеса действует уже больше века, а вот создание музейно-храмового комплекса рядом с ним началось несколько лет назад. Открывшийся в конце июля «Новый Херсонес» включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию.