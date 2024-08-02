Судмедэксперты вымогали деньги у родственников умерших

Следственными органами СК России возбуждены уголовные дела в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере. Еще один сотрудник, санитар отдела, подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.

Следствием установлено, что с января 2018 года по февраль 2024 года руководитель бюро СМЭ и заведующий отделом получали от подчиненных взятки в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, средства передавались начальству за негласное разрешение получать деньги от граждан за своевременную выдачу тел их умерших родственников. Деньги вымогались под предлогом оказания платных услуг по проведению посмертного макияжа.

Стоимость своих услуг санитары оценивали исходя из материального положения обратившихся к ним граждан.

Коррупционные действия должностных лиц бюро СМЭ были выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.

Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, допросы и иные неотложные мероприятия, изъята документация и предметы, представляющие интерес для следствия.

По местам жительства фигурантов, а также в помещении Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы в служебном сейфе обнаружены денежные средства, полученные незаконным путем, личные записи санитаров и документация, подтверждающая взимание ими платы за свои услуги.

Во взаимодействии с коллегами из ФСБ и МВД устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности в работе данного учреждения.

Следствие готовится предъявить фигурантам обвинения и ходатайствовать перед судом об их аресте.