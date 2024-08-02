Проспект Острякова разминировали

«Плановое уничтожение суббоеприпасов и части ракеты ATACMS на пр.Генерала Острякова прошло штатно», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В 16 часам коммунальные службы города закончили уборку, восстановили электролинию и открыли движение по проспекту.

Губернатор поблагодарил за за оперативную и слаженную работу коммунальщиков, спасателей, пиротехников, росгвардейцев, сотрудников УМВД, ГАИ и руководство этих служб.

В ночь на 2 августа Севастополь был атакован баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Силы ПВО успешно отразили вес воздушные цели. Части сбитых ракет упали в различных районах города.

Сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами. В районе пр.Генерала Острякова часть сбитой ракеты ATACMS упала на проезжую часть. Много суббоеприпасов оказалось в зеленой зоне — в траве и кустах.

К утру было принято решение не вывозить неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и части ракеты, а подорвать их на месте.