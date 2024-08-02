Проспект Острякова перекрыт из-за упавшей ракеты

Проспект Генерала Острякова (на отрезке от дома 218 до 5 км) и дорога-дублер перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00 2 августа.

В ночь на 2 августа Севастополь был атакован баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Силы ПВО успешно отразили воздушные цели. Части сбитых ракет упали в различных районах города.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами. В районе второго корпуса дома 242 на пр.Генерала Острякова часть сбитой ракеты ATACMS. Оперативные службы оцепили часть проспекта, оперштаб будет принимать решение, возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне).

На дороге много суббоеприпасов. Жителей просят не выходить из домов, плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить!

При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся.