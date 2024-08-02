До этого ансамбль приезжал в Севастополь в 2014 году. Теперь его приезд связан с участием прославленного коллектива в VIII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес». Его организаторы — АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр», в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Севастополя.

Перед концертом об участии в фестивале рассказала художественный руководитель коллектива и его директор, народная артистка России Елена Щербакова. В ответах на вопросы севастопольских журналистов она была предельно лаконична: привезли классику Игоря Моисеева, ту самую, что уже на протяжении стольких лет имеет оглушительный успех у зрителей. Надеется, что так будет и в Севастополе.

Основная задача коллектива — сохранять творческие традиции, заложенные еще в 1937 году основателем ансамбля. Именно тогда, заручившись поддержкой председателя Совнаркома Вячеслава Молотова, И.Моисеев создал первый в стране профессиональный ансамбль народного танца и руководил им 70 лет. Его имя поистине овеяно легендами: балетмейстер, хореограф, педагог, общественный деятель, Герой Социалистического труда, народный артист СССР, лауреат трех Сталинских, Ленинской, Государственной премии СССР и РФ, кавалер трех орденов Ленина.

Е.Щербакова все эти звания объединяет одним словом — «гений», следование всем советам которого она и считает задачей своей и всего коллектива. При сохранении классического репертуара, в нем все-таки появляются новые произведения.

— Через танец наши танцоры передают все заложенные в нем смыслы: любовь, в первую очередь, — поделилась Е.Щербакова.

На вопрос «Севастопольской газеты», где сейчас выступает ансамбль и как реализует свою традиционную миссию быть посланником российской культуры во всем мире, Е.Щербакова подчеркнула, что ансамбль вовсе не утратил свою дипломатическую роль, а у артистов есть уверенность, что в будущем она будет продолжена.

— Сейчас мы гастролируем по России. Мы, к сожалению, имеем дело с санкциями. Надеемся, что скоро все это закончится, и мы будем нести наше искусство всему миру, — ответила Е.Щербакова.

Севастопольцам представили яркое выступление ансамбля из 12 танцев народов мира. Концерт открылся русским народным переплясом «Лето», после на сцену вышли танцовщики в калмыцких костюмах, исполнившие завораживающий народный танец. Сюита молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия» и «Жок» поразила отточенностью и динамикой движений, за которыми порой невозможно было уследить глазу. Традиционно покорили сердца зрителей греческий «Сиртаки», танец бессарабских цыган, сюита мексиканских танцев.

Разумеется, все с нетерпением ждали признанную «коронку» моисеевцев — танец аргентинских пастухов гаучо, который, когда пришло его время, артисты станцевали не только под музыку, но и под ритм аплодисментов зрительного зала. А когда пастуший нож после очередного головокружительного «па» танцовщика уверенно вонзился в поверхность сцены, аплодисменты буквально «взорвали» пространство зала.

Напоследок — комплимент городу-герою — мощный матросский танец «Яблочко», удививший публику отточенностью и выверенностью каждого движения.

Браво, моиссевцы!