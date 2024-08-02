Приоткрыли завесу подводных тайн Черного моря

Это далеко не первая попытка приблизиться к раскрытию тайн подводных лодок Российского Императорского флота, погибших в Черном море.

Среди таких тайн – судьба подлодки «Камбала», что погибла от тарана броненосца «Ростислав» в мае 1909 года. Еще одна загадка – кормовая часть подлодки, что была обнаружена в 2008 году на внешнем рейде Севастополя. Третья – история подводной лодки Российского Черноморского подплава «Карась», что была затоплена по приказу английского командования в апреле 1919 года.

На этот раз раскрыть подводные тайны Черного моря взялся ветеран-подводник, капитан 1 ранга в отставке Владимир Бойко в книге «Подводные тайны Черного моря».

Отличительная особенность книги – рассказ о работе экипажа ЭПРОН и его взаимодействии с Военно-Морским флотом в вопросе поднятия с грунта затонувших подводных лодок.

Некоторый счвсет на эти события пролиты в связи с обнаружением редких документов и фотографий, а также копий подлинных военно-морских карт, долгое время хранившихся под грифом «Секретно».

На страницах книги автор обращается к началу 20 века, к периоду формирования первого на Российском флоте соединения подводных лодок в разгар войны с Японией.

«Россия вступила в Первую мировую войну, имея на вооружении по состоянию на июль 1914 года пятнадцать подводных лодок, по состоянию на апрель 1917 года – тридцать четыре, – сообщает начальник аварийно-спасательной службы Черноморского флота с 1973 по 1986 гг. капитан 1 ранга в отставке Александр Жбанов.

По его же утверждению, Первая мировая война показала, что подводный флот – главная сила а борьбе на морских коммуникациях. Так, если надводные корабли потопили всего 217 транспортов, то подводные лодки – более шести тысяч.

Сам В.Бойко считает, что подводные лодки до сегодняшнего дня остаются грозным оружием, они способны скрытно перемещаться под водой и неожиданно наносить ракетные удары или выставлять минные заграждения.

Тем не менее иногда подлодки становятся жертвами морских катастроф или пропадают бесследно. Последнее становится будоражащей человеческое сознание тайной.

«Подводные лодки исчезают внезапно, унося в глубины морей и ркеанов свои обреченные команды, не успевшие даже подать сигналы бедствия пропавшие подводные лодки порой ищут годами и даже десятилетиями, тайна их гибели нередко так и остается нераскрытой», – пишет В.Бойко.

В книге – 10 глав, каждая из которых отдельная история- исследование, с изложением того, что известно и пока неизвестно.

Такова глава «Тайна подводной лодки «Камбала». Особый интерес может вызвать повествование о подводных лодках Kaiserliche marine на Черном море (1915-1918) с иллюстрациями, чертежами и изложением тактико-технических данных каждой модели.

Еще одна глава посвящена командирам этих подводных лодок в период Первой мировой войны.

Как следствие изложенного – открытый пока вопрос – что за германская подлодка находится на грунте внешнего рейда Севастополя, на глубине 65 метров. Объект был обнаружен в 2008 году.

В книге автор приводит цитаты из нескольких исследовательских статей, сведения из архивов, в том числе германских.

«...6 ноября 1918 года подводная лодка была брошена в Севастополе, где ее захватили английские войска. По одним документам, подводную лодку UB14 вывели и разобрали на металл на Мальте в 1920 году. По другим документам UB14 вывели из Севастополя и затопили в апреле 1919 года вместе тринадцатью русскими подводными лодками на внешнем рейде. Вопрос в настоящее время остается открытым», – читаем в книге.

Российские подводные лодки в составе Российского Императорского флота на Черном море, их командиры, а также подводные лодки Черноморского подплава, затопленные на внешнем рейде Севастополя в апреле 1919 года – отдельные главы книги.

Водолазы

Безусловный интерес читателей вызовут выдержки из обнаруженной в Российском государственном архиве небольшой брошюры М.Смоленского «Водолазы», изданной в 1931 году ОГИЗ «Молодая гвардия». Книжка ориентирована на детей старшего возраста и содержит информацию о поиске и подъеме подводной лодки «Орлан». Это художественное произведение, прочесть которое будет интересно каждому севастопольскому (и не только) мальчишке.

«Орлан стоит в главной базе ЭПРОНа. Рабочие по-прежнему возятся в его внутренностях, извлекая оттуда все ценное.

Автогенный сварщик режет его борта. Получается железо, лом-габарит. Оно идет на склады «Рудметаллторга», и цена ему – полтинник за 20 килограммов».

В книге «Подводные тайны Черного моря» много интересных фотографий, схем, рисунков. Еще один плюс издания — ссылки на использованную литературу и источники.

Остается добавить, что тираж книги —100 экземпляров.