Помог знакомому избежать проверки

Оперативники собственной безопасности УМВД России по Севастополю выявили факт противоправного деяния коррупционной направленности.

Предварительно установлено, что заместителю начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району стало известно о предстоящей проверке соблюдения миграционного законодательства на предприятии общественного питания, принадлежащему его знакомому. Хозяин заведения был предупрежден, избежал ответственности за использование труда незаконных иностранных работников и соответствующим образом отблагодарил полицейского.

Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.