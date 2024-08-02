Подписавшим контракт на участие в СВО выплатят 800 тысяч рублей

Общая единовременная денежная выплата человеку, который в Севастополе подписал годовой контракт с Министерством обороны и отправился служить в зону СВО, теперь составляет 800 тысяч рублей.

Из них половина — выплачивается из федерального бюджета, столько же — из городского.

Решение об увеличении вдвое региональных выплат принято 1 августа на заседании правительства Севастополя.

— Гражданам РФ после заключения контракта на прохождение военной службы в зоне СВО, будут единовременно выплачивать 400 тысяч рублей, при условии, что контракт заключен в Севастополе, — представила проект постановления директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.

Таким образом, прежняя региональная выплата в 200 тысяч рублей увеличена вдвое.

Как прозвучало на заседании, основанием к увеличению выплат стал указ Президента РФ, согласно которому федеральная единовременная выплата увеличена до 400 тысяч рублей.

— Этим указом регионам предписано установить единовременную выплату при заключении контракта. Такую же, как установлено на федеральном уровне, — прокомментировал принятие постановление губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

И в Крыму увеличили

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об увеличении республиканской единовременной выплаты до 400 тысяч рублей при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Выплата полагается заключившим контракт сна участие в специальной военной операции с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

По данным Министерства обороны РФ на июль, с начала 2024 года всего по России контракты для участия в СВО подписали 190 тысяч человек.