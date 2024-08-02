Отправился по магазинам с чужой банковской картой

Студент одного из вузов города — 23-летний граждан Мали — на остановке нашел банковскую карту и оплатил ею несколько покупок. Вечером в гостях он передал одному из друзей найденную банковскую карту, не сообщив, что она чужая, и попросил сходить в магазин за продуктами. Этот покупатель вызвал на кассе подозрения...

Сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району установили и задержали малийца. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал при каких обстоятельствах он обнаружил банковскую карту. Общая сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.

Студенту грозит до шести лет лишения свободы.