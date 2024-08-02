Остатки ракеты и суббоеприпасы будут подрывать на месте

После утреннего совещание оперативного штаба на месте падения сбитой ракеты ATACMS на пр.Генерала Острякова было принято решение о продлении срока перекрытия дороги орентировочно до 16.00.

— Много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне — в траве и кустах. Все они помечены, но их уборка займет больше времени, Поэтому приняли решение о продлении срока перекрытия дороги орентировочно до 16.00, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Принято решение не вывозить неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и части ракеты, а подорвать на месте. Со специалистами водоканала территория, где нет коммуникаций. Там выкопают яму, и уничтожение проведут в ней.

Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители. Всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям.

Что касается части ракеты, застрявшей в техническом этаже дома на ул.Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра.

В ночь на 2 августа Севастополь был атакован баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Силы ПВО успешно отразили вес воздушные цели. Части сбитых ракет упали в различных районах города. Пострадавших нет.