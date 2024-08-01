Заболеваемость кишечными инфекциями возросла в полтора раза

Из-за аномальной жары подхватить заразу можно и не выходя из дома.

В Севастополе и Крыму наблюдается тенденция к росту заболеваемости острой кишечной инфекцией. По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных случаев в Севастополе выросло на 50-60%, а в Крыму — на 20-30%, сообщила пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.

Учитывая то, что температура воздуха в июле подбиралась к 40 градусам, а морская вода у побережья прогрелась до 27-ми, риск заразиться ротавирусной, норовирусной, энтеровирусной инфекциями значительно увеличился.

Факторами передачи инфекции могут быть купание в загрязненных водоемах, употребление сырой воды и приготовленный из неё лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами.

Инфекция может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице, вокруг рта, расстройств пищеварения. Все эти симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, рвотой, головными и мышечными болями, судорогами.

Чтобы не заразиться кишечными инфекциями, необходимо мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой; тщательно мыть фрукты и овощи; избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний: сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами; купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды, на специально оборудованных пляжах; защищать пищу от мух и других насекомых.