В 2024 году случаев бешенства пока не было

Но это не отменяет работу по отлову бродячих животных на территории Севастополя. Проблема по-прежнему остается актуальной.

На территории Крымского полуострова продолжают регистрироваться случаи заболеваний и гибель животных от бешенства. За первое полугодие текущего года выявлено пять случаев бешенства среди животных: в Симферополе, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферопольском районе. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано три случая бешенства животных.

В Севастополе за шесть месяцев случаев бешенства среди животных не выявлено, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Показатели обращаемости людей по поводу укусов животными в медицинские организации Севастополя и Крыма ежегодно остаются на высоком уровне — порядка пяти тысяч человек в год. Третья часть из них — это дети до 17 лет.