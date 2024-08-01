Сотрудник ДИЗО подозревается в продаже данных о земельных участках

Информацией о земле, предназначенной для льготников, торговал человек, отвечающий за информационную безопасность департамента имущественных и земельных отношений Севастополя.

В отношении сотрудника ДИЗО возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации лицом с использованием служебного положения.

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что специалист департамента, имеющий доступ к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, копировал охраняемую законом компьютерную информацию. За деньги он передавал своему знакомому схемы свободных земельных участков, предназначенных для льготников, но не востребованных ими. В дальнейшем знакомый мог выступить в качестве третьего лица для их переуступки.

Преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УФСБ России. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявления иных возможных фактов противозаконной деятельности фигуранта, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.