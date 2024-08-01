Севастополь будет дружить с сенегальским портом Тиес

В Севастополь 31 июля прибыла делегация из Республики Сенегал во главе с мэром города Тиес Бабакаром Диопом, чтобы подписать соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.

В рамках этого соглашения планируется наладить взаимный товарооборот между регионами, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Стартом налаживания взаимодействия стало участие делегаций в саммите «Россия-Африка» в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.

Теперь же главы городов Севастополя и Тиеса подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.

«Мы готовы оказать помощь и поддержку перспективным проектам и открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. Уверен, что главным результатом визита станут теплые дружеские отношения для совместной работы и развития наших городов», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на церемонии.

Участники встречи обсудили развитие Севастополя и Тиеса. Члены африканской делегации рассказали, что в Тиесе сейчас вводится в эксплуатацию подстанция скорой помощи, обустраивается новый парк, строится бассейн. М.Развожаев поручил руководителям профильных севастопольских ведомств познакомить гостей с реализацией похожих проектов в Севастополе.

Стороны договорились о подготовке для школьников образовательных программ. Севастопольские дети будут знакомиться с историей Тиеса, а сенегальские школьники — с историей Севастополя.

«Нам удалось обсудить детали сотрудничества в разных сферах. Это и экономика, и здравоохранение, и культура», — подчеркнул мэр Тиеса.

Бабакар Диоп сообщил, что одну из главных площадей Тиеса планируется назвать в честь Севастополя — в знак дружбы между городами.