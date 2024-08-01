С доступностью Нового Херсонеса поручено разобраться

По результатам первых дней работы Нового Херсонеса выяснилось, что есть проблемы с доступностью музейно-храмового комплекса, о чем упомянул 1 августа на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

Он поручил своему заместителю Павлу Иено разобраться в ситуации проезда в Новый Херсонес от парка Победы, в том числе в части задействования коммерческих маршруток. Глава города предложил отработать эту тему с управлением информационной политики и с администрацией Нового Херсонеса.

Еще одна тема — использование имеющихся у Нового Херсонеса парковок. По словам губернатора, предварительно было решено, что парковки организуют только для персонала и технических служб.

– Если они все-таки предполагают часть использовать как коммерческий паркинг для посетителей, то эту информацию надо довести. Если нет, то надо сказать, что личным автотранспортом у Херсонеса парковаться негде. Поэтому, пожалуйста, все – на перехватывающие парковки – сказал М.Развожаев.

Он напомнил, что ранее обсуждали возможность парковаться на ул.Пожарова (около СОК «200-летия Севастополя»), у парка Победы и еще, возможно, от площади 50-летия можно запустить коммерческий шаттл.