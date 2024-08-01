Принят закон об ужесточении условий продажи сим-карт

Закон предусматривает, что россияне смогут оформлять на себя не более 20 сим-карт, а иностранцы — лишь 10.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который ужесточает требования к продаже сим-карт. Закон по мнению авторов проекта направлен на борьбу с мошенничеством.

Согласно внесенным поправкам, иностранцы смогут оформлять не более 10 сим-карт, а заключить договор только при посещении офиса оператора. Также они должны будут проходить идентификацию с использованием биометрических данных.

Для российских граждан вводится ограничение на владение не более чем 20 абонентскими номерами. При этом граждане смогут через портал Госуслуг узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, и в случае необходимости приостановить их обслуживание.

Кроме этого закон обязывает владельцев мессенджеров предоставлять по требованию Роскомнадзора сведения о пользователях. Согласно новому закону, блогеры с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на YouTube и в Telegram, должны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор.