Представителей ЮНЕСКО пригласили в Новый Херсонес

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься тем, каким стал Херсонес Таврический.

Таким образом он отреагировал на попытки Минкульта Украины добиться включения Херсонеса Таврического в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.

«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал», — цитирует Д.Пескова ТАСС.

С 2014 года Секретариат ЮНЕСКО не поддерживает контакты с администрациями объектов из списка Всемирного наследия в Крыму. Информацию по их мониторингу в ЮНЕСКО готовят по материалам, подготовленных в Киеве.

Доступ в новый историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе — Новый Херсонес открылся 30 августа для всех желающих. Он расположен на территории вне стен древнего городища. Перед строительством там были проведены масштабные археологический раскопки.

Древний город Херсонес Таврический и его хора были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 23 июня 2013 года включил.