Отпразднуют день рождения Музея обороны

Очередную годовщину создания Севастопольского музея обороны и освобождения Севастополя отметят 3 августа в кинотеатре «Украина». Это событие произошло 64 года назад. В связи с этим Музей подготовил целую программу, куда входят просветительские и развлекательные мероприятия: концерты, экскурсии, мастер-классы.

Так, стать участниками интерактивных площадок и мастер-классов с 16 до 20.30. Организаторы предложат юным посетителям собрать деревянный конструктор, магнитные пазлы, поиграть в развивающие игры, научиться рисовать пластилином, попробовать себя в роли иллюстратора, создателя гипсового сувенира или деревянного магнита.

Для любителей литературы предложат Литературный уголок, а эрудиты смогут посоревноваться в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В рамках мероприятия также организовано обучение плетению маскировочных сетей и занятие «С чего начинается Армия?». Там же можно будет написать письмо солдату или послушать экскурсию «Форма русского солдата».

С 17.00 до 20.00 для участников праздника начнутся концертная и театральная программы. Это будет концерт ансамбля «Подворье» Крымской государственной филармонии (17.30-18.30), после чего начнется спектакль Севастопольского театра юного зрителя (20.00) «Морской праздник в Севастополе».