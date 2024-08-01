Не могут найти подрядчика на отлов собак

Желающих стерилизовать, чипировать и утилизировать бездомных животных за один миллион рублей пока не нашлось.

ГБУ «Парки и скверы» ищут подрядчика на оказание услуг по стерилизации, вакцинации, маркированию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, правительство Севастополя готово оплатить исполнителю за стерилизацию животных без владельцев — 3,3 тысячи рублей за голову; вакцинацию — 407 рублей; чипирование – 602 рубля; услугу по медикаментозной эвтаназии — 598 рублей; утилизацию трупов бездомных животных, подвергнутых медикаментозной эвтаназии, – 822 рубля; проведение осмотра животных, их карантинирования и оказание ветеринарной помощи — 333 рубля. Общая начальная сумма контракта — один миллион рублей.

На конкурс не было подано ни одной заявки, поэтому торги признали несостоявшимися.

В настоящее время отловом, стерилизацией, вакцинацией и чипированием бездомных животных в городе занимается государственное учреждение «Парки и скверы». К его работе у севастопольцев много нареканий. А зоозащитники утверждают, что госучреждение стерилизацией бездомных собак не занимается, поэтому собак на улицах города с каждым годом становится всё больше.

В прошлом году в Севастополе первичная медико-санитарная помощь при укусах животными была оказана почти тысяче человек. В 2022 году за вакцинацией против бешенства после укуса животными в медучреждения города обратилось 837 человек. За первый квартал 2024 года — 234 человека.

Последний случай нападения двух бойцовских собак на человека произошел днем 20 июля у недостроенного дома в переулке Генерала Мельника. Женщина серьезно пострадала и была доставлена в Первую горбольницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм 47-летней жительницей Севастополя в результате нападения на нее собак.